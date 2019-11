Líder produktivity NHL Draisaitl fandí Košiciam

Edmonton/Košice 30. novembra (TASR) - Priebežný líder produktivity NHL Leon Draisaitl pozorne sleduje výsledky tipsportligového HC Košice, ktorý vedie jeho otec Peter.



"On je vždy fanúšik tímu, ktorý vediem," poznamenal kormidelník "oceliarov," v rozhovore pre šport.sk. Leon Draisaitl má po 27 odohraných zápasoch na konte už 48 kanadských bodov (16 gólov, 32 asistencií) a je na čele bodovania NHL. Na spoluhráča Connora McDavida má náskok jeden bod. V ročníku 2018/2019 si ziskom 105 bodov vytvoril osobný rekord, v aktuálnom ročníku by ho však mohol výrazne prekonať.



Na jar 2019 zažiaril aj na MS v Košiciach, kde ako najväčšia hviezda nemeckého tímu získal 8 bodov v 8 zápasoch. V metropole východu ho vtedy pozorne sledoval aj otec Peter, ktorý v tom čase prijal ponuku práve z košického klubu. Odvtedy sa stal z Leona fanúšik "oceliarov."



"On držal palce všetkým tímom, ktoré som viedol. Bolo úplne jedno, kde som bol, či to bol Mannheim, Kolín alebo Pardubice. On je vždy náš tímový fanúšik," uviedol Draisaitl starší.



Slová kormidelníka košického tímu potrdil aj Tomáš Jurčo, ktorý patrí do organizácie Edmontonu Oilers a s Leonom Draisaitlom pôsobil v jednom tíme, kým ho Oilers neposlali na farmu.



"Dosť často sa rozprávame o slovenskej lige a som prekvapený ako veľmi to Leon sleduje. Vie o každom zápase Košíc. Pre mňa je to samozrejmé, ale nečakal som, že aj on bude do toho až taký zažraný. Rozprávame sa spolu o výkonoch "oceliarov" aj o našej lige. Poslal som mu aj stránku, kde sa dajú pozerať úryvky z jednotlivých zápasov a veľmi ho to potešilo," poznamenal Jurčo pre cas.sk.