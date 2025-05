Slováci chvália fanzónu, ponúka viac atrakcií pre deti aj dospelých

Štokholm 11. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví fanúšikovia prichádzali v nedeľu do okolí Avicii Arény s veľkým predstihom. Pred zápasom so Slovincami na MS v Štokholme smerovali ich kroky najmä do fanzóny, ktorá okrem priaznivého počasia ponúkala pred druhým zápasom Slovákov aj veľa atrakcií.



Tešili sa na ne aj fanúšikovia z Považskej Bystrice, manželia Naďa a Andrej a deti Nataša a Natália. „Fanzóna je perfektná, je tam veľmi veľa atrakcií. Boli sme aj vlani na MS v Ostrave, ale fanzóna v Štokholne je oveľa väčšia a je tu viac vecí pre deti,“ povedala pre TASR Natália.



Jej sestra Nataša sa tešila aj na zápas. „Určite zvíťazíme a je jedno, kto dá gól.“ Otec Andrej však vyhlásil: „Gól dá Kňažko!“



Celá rodina bola na šampionáte aj vlani, cestu do Štokholmu naplánovali narýchlo. „Naša mamina riešila lístky a išlo sa. Rozhodli sme sa počas Veľkej noci. Prišli sme v sobotu a domov letíme v pondelok. Mne sa tu celkom páči, ale zatiaľ je to také čudné. Ostrava sa mi páčila viac, bola lepšia atmosféra, ale uvidíme ako to bude počas zápasu," uzavrela staršia zo sestier Natália.







/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Šimon Šuník/