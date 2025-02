V juniorskej lige vo Švédsku vylúčili všetkých hráčov

Štokholm 4. februára (TASR) - Kuriózny koniec mal zápas vo švédskej juniorskej hokejovej lige. Po stretnutí v kategórii do 20 rokov medzi Kalixom a Sundsvallom udelili arbitri 47 trestov, čo znamená, že všetkých hráčov vylúčili. Informovali o tom švédske noviny Aftonbladet.



K inkriminovanej udalosti prišlo na konci predĺženia, keď jeden z hráčov Kalixu nešiel so spoluhráčmi oslavovať víťazstvo, no namiesto toho zamieril pred striedačku súpera. To sa samozrejme nepáčilo hráčom Sundsvallu. Podľa zápisu o stretnutí každému hráčovi uložili vyšší trest v čase 64:48.



"Ich hráč sa škaredým spôsobom prišiel vysmievať pred našu striedačku. Našim hráčom sa to nepáčilo. Ale zápis o stretnutí vyzerá omnoho drsnejšie ako realita. Nebolo to také dramatické. Rozhodca po zápase povedal, že nestíhal sledovať, čo hráči robili a preto sa rozhodol udeliť všetkým trest v hre," uviedol tréner Sundsvallu Robin Johansson. "Boli to vlastne len dva súboje. Arbiter si len uľahčil prácu," dodal tréner.