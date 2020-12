Vlhová priebežne vytvára bodové rekordy

Na archívnej snímke americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová 9. januára 2018. Foto: TASR/AP

Courchevel 12. decembra (TASR) - Petra Vlhová sa rozhodla vytvárať priebežné bodové rekordy sezóny a výrazne sa to zrkadlí v hodnotení tímov Svetového pohára. Aj vďaka príspevkom bratov Žampovcov je sobotňajšia vizitka slovenského zjazdového lyžovania v Pohári národov lichotivé 7. miesto (498 b.) po 10 súťažiach zimy. Jasne pred Nemeckom a ďalšími silnými krajinami.Vlhovej 420-ka žiari v poradí ženských družstiev na 4. mieste, za "" Rakúska, Talianska a Švajčiarska. S odstupom pred Amerikou Mikaely Shiffrinovej a pestrým nórskym kolektívom, alpské gigantky z Francúzska a Nemecka zaostávajú za slovenským "" priepastne.Historické rekordy a míľniky prinášajú aj rozmernejšie súvislosti. Vlhová je prvá zjazdárka v ére súčasného bodovania, ktorá po piatich pretekoch získala viac ako 400 bodov. Už v predchádzajúcich (víťazná paralelka v Lechu) vyrovnala métu Anity Wachterovej, ktorá v roku 1993 v prvých štyroch súťažiach zimy nazbierala 360 bodov. V ďalších pretekoch však univerzálna Rakúšanka nebodovala a tak sa dlho žiadnej lyžiarke v alpskom SP nepodarilo dosiahnuť 400-bodovú métu po piatich súťažiach. Až vlani Mikaela Shiffrinová na nej pristála dvoma víťazstvami, jedným druhým a dvoma tretími miestami. Slovenská lyžiarka má v podobnej bilancii namiesto druhého miesta jeden triumf navyše, takže ju prekonala o 20 bodov.Lenže práve tieto údaje tiež naznačujú, že skvelý odpich neznamená automaticky nábeh na celosezónny titul. Sezóna je dlhá a náročná a najmä všestranným pretekárkam hrozia rôzne nástrahové špecifiká na čele s únavou a s časovaním formy na sezónne vrcholy (februárové MS). Shiffrinová (aj pod vplyvom rodinných strastí) to v uplynulej zime k veľkému glóbusu nedotiahla, ani pred 27 rokmi Wachterová, obe získali najcennejšie trofeje SP v iných sezónach.Na druhej strane nádejne pre Petru Vlhovú znie výraznejší kontext. Tina Mazeová vytvorila v sezóne 2012/13 unikátny bodový rekord (2414) a získala veľkú guľu s mamutím rozdielom aj vďaka výbornému štartu do sezóny. V prvých štyroch súťažiach získala 310 bodov a po piatich ich mala na konte 346, jasne viac, ako súčasné Vlhovej prenasledovateľky. Slovinka vtedy zvíťazila s neuveriteľným náskokom, väčším ako bol sumárny zisk druhých dvoch v poradí. Velikánky a šampiónky éry, Nemka Maria Höflová-Rieschová a Rakúšanka Anna Veithová získali spolu 2103 bodov...Zároveň je zásadný aj iný údaj, že dominátorka vtedy dosiahla až 24 pódiových umiestnení (11 najvyšších), dokázala víťaziť ešte aj v marcovom finiši sezóny a hlavne na šampionáte, kde získala tri medaily na čele so zlatým super-G. Tinu Mazeovú k tejto bezprecedentnej výslednici doviedol Livio Magoni - súčasný tréner Petry Vlhovej.