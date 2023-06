Letiaca pneumatika zničila fanúšičke Chevrolet, dostane nové auto

Indianapolis 1. júna (TASR) - Fanúšička, ktorej počas pretekov 500 míľ Indianapolis poškodila vozidlo letiaca pneumatika, dostane úplne nové auto. Vo štvrtok o tom informovali organizátori pretekov.



"Nevidela som, ako sa to stalo. Keď som zišla dolu, povedali mi: ´Robin, je to tvoje auto!´ Myslela som si, že si zo mňa niekto robí žarty," povedala Robin Matthewsová.



K incidentu prišlo necelých 20 kôl pred koncom nedeľňajších pretekov, keď sa zrazili Felix Rosenqvist a Kyle Kirkwood. Kirkwoodová ľavá zadná pneumatika po kolízii vyletela vysoko do vzduchu, preletela ponad tribúnu plnú divákov a dopadla na parkovisko za ňou. Celkovo prešla okolo 320 metrov a narazila do prednej časti Matthewsovej Chevroletu. Nasledovala červená vlajka a v ďalšom priebehu ešte dve. Prestížne preteky nakoniec vyhral Josef Newgarden pred Marcusom Ericssonom.



Lietajúce úlomky zranili jednu osobu, ktorá potrebovala starostlivosť lekárov, pneumatika nikoho nezranila. "Toto sa nestalo už dlho. Mali sme šťastie, že neprišlo k vážnemu incidentu," uviedol pre AP majiteľ IndyCar Roger Penske.