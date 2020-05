LeBron James sľúbil stredoškolákom niečo špeciálne, vybavil im Obamu

New York 5. mája (TASR) - LeBron James sľúbil tohtoročným absolventom stredných škôl v USA niečo špeciálne a aj to splnil. Na celonárodnej virtuálnej absolventskej oslave sa im prihovorí bývalý prezident USA Barack Obama.



Basketbalista to oznámil v utorok. Slávnosť, ktorá sa uskutoční 16. mája o 20.00 východného času, súčasne odvysielajú televízie NBC, ABC, CBS a Fox a taktiež viaceré digitálne platformy ako napríklad Facebook či YouTube.



"Všetci ste uplynulé štyri roky tvrdo pracovali a zaslúžite si najlepšie promócie, aké môžeme spraviť vám a vašim rodinám," uviedol James. Informovala o tom agentúra AP.