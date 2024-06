Chára sa vrátil do TD Garden, Celtics mu udelili cenu

Boston 7. júna (TASR) - Zdeno Chára sa v noci na piatok vrátil do bostonskej haly TD Garden, no tentokrát nie na hokej, ale na basketbal. Miestni Celtics ho totiž počas úvodného zápasu finále play off NBA ocenili titulom: "Hrdina medzi nami".



Bostonský basketbalový klub ho od roku 1997 udeľuje významným športovcom z hlavného mesta štátu Massachusetts a okolia a oceňuje aj ich komunitné úsilie. Chára je legenda hokejových Bruins, ktorých viedol ako kapitán od roku 2006 až do sezóny 2019/20 a v roku 2011 získal s tímom Stanleyho pohár. Dva roky predtým dostal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL. V profilige strávil dokopy 24 sezón, odohral 1680 duelov a nazbieral 680 bodov (209+471), v play off pridal 200 štartov, 18 gólov a 52 asistencií.



Po konci kariéry vymenil korčule za tenisky a začal behať rôzne maratóny po celom svete. Počas Bostonského maratónu získal dvakrát finančné prostriedky na podporu nadácie Team Hoyt Foundation, ktorá pomáha mladým ľuďom so zdravotným postihnutím.



Chárova prítomnosť domácim pomohla, v úvodnom zápase finálovej série zdolali hráčov Dallasu Mavericks presvedčivo 107:89. Štyridsaťsedemročný bývalý obranca vyšiel na kurt v drese Kristapsa Porzingisa.