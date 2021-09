Tatar bude aj v New Jersey nosiť číslo 90, stálo ho to drahé hodinky

New Jersey 30. septembra (TASR) – Hokejový útočník Tomáš Tatar bude aj vo svojom novom klube New Jersey Devils nosiť svoje obľúbené číslo. Musel však kvôli tomu siahnuť hlboko do peňaženky, pretože dres s číslom 90 obliekal v tíme jeho nový spoluhráč Jesper Boqvist. Tatar si číslo vykúpil drahými hodinkami.



Slovenský krídelník podpísal s „diablami" dvojročnú zmluvu počas tohto leta. Svoju obľúbenú deväťdesiatku, ktorú v NHL nosil aj predtým v Montreale a vo Vegas, však nemal voľnú. Boqvist mu ju napokon prenechal, keďže od 30-ročného Slováka dostal hodinky značky Hublot. Obaja o tomto „obchode" informovali na sociálnych sieťach prostredníctvom klubu.