Rehák Štefečeková púta pozornosť nechtami, večerala s Djokovičom

Tokio 23. júla (TASR) – Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš nie je zberateľ fotografií so slávnymi športovcami, preto ani v olympijskej dedine nesleduje, kto ide oproti nemu. Dvojnásobného víťaza Tour de France Tadeja Pogačara by nespoznal a ako povedal pre TASR, neovplyvnilo by to ani absentujúce rúško.



Priznal však, že tenis je jeho obľúbený šport a preto v jedálni hravo spoznal Andyho Murrayho, Novaka Djokoviča a Marina Čiliča. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková sa v olympijskej dedine venuje biznisu s odznakmi, pohybuje sa po nej s nápadne nalakovanými nechtami.



Zvykom športovcov počas OH je fotenie sa so známejšími súpútnikmi, aj v olympijskej dedine je niekoľko hviezd, s ktorými sa chce veľa členov jednotlivých výprav odfotiť.



„Videl som v jedálni Murrayho, Djokoviča i Čiliča, tých poznám, lebo tenis mám rád," povedal Beňuš. Na otázku, či netúži po spoločnej fotografii napríklad s čerstvým dvojnásobným víťazom prestížnych cyklistických pretekov odpovedal: „Pogačar je ešte nová tvár a ani neviem, či by som ho spoznal. A máme na sebe rúška, čo je ešte ťažšie. Ale jeho by som asi nespoznal ani bez neho. Navyše, naživo každý vyzerá inak ako v televízii."



Beňušova reprezentačná kolegyňa Zuzana Rehák Štefečeková, ktorá bude spolu ním vlajkonosička Slovenska na otváracom ceremoniáli, tiež neloví známych športovcov kvôli spoločnej fotke, ale jednu by predsa len chcela.



„Videli sme najvyššieho Číňana, zaujímavé pre mňa je skôr toto. Môj tréner je obrovský chlap a pri ňom bol ako trpaslík. A bola som na večeri s Djokovičom, len som o tom nevedela. Neskôr nám to povedala Barbora Balážová, ktorá sa s ním odfotila. Ale ja nie som ten typ, že by som sa hneď utekala odfotiť, skôr by som s ním prehodila pár viet."



Beňuš si v Tokiu pripíše druhú účasť na OH, strelkyňa Rehák Štefečeková už tretiu. Obaja si v olympijskej dedine menia odznaky so športovcami z iných krajín, čo je na tomto podujatí zvykom.



„So všetkých olympiád som zbierala odznaky, ale netuším, kde sú," povedala s úsmevom 37-ročná brokárka, ktorá sa po dejisku hier pohybuje s nápadne nalakovanými nechtami na nohách. Na každom má inú farbu, odkaz koloritu je jasný. Farby sú totiž rovnaké, aké majú olympijské kruhy.



„Moja pedikérka mi povedala, že budeme robiť olympijské farby. Zelenú veľmi netrafila, ale áno, sú to farby olympiády," povedala strelkyňa pre TASR.



Beňuš sa do Tokia tešil aj preto, aby ochutnal japonskú kuchyňu priamo v jej srdci. „Suši mám veľmi rád. Najradšej lososa s avokádom. Ale tu to striedam podľa chuti a podľa toho, kde je aký rad v bufete. Nerád skúšam nové jedlá, idem na istotu, jem teda to, čo mám overené," uviedol 33-ročný reprezentant.



Prvé dni mimo olympijskej dediny si však japonské jedlo nemohol vychutnať naplno, bolo totiž studené. A mikrovlnné rúry priniesli do tréningových priestorov na divokej vode neskôr. Na to, aby si vodáci jedlo zohriali, potrebovali školenie. Menu na mikrovlnkách je totiž v japonskom znakovom písme.



„Najskôr sme si jedlá vyberali z chladničky. A keď prišli mikrovlnky, tak sme tam mali asi päť alebo šesť ľudí, ktorí nám ukázali, čo máme stlačiť," dodal s úsmevom.