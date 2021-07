Tréner požiadal pred kamerami Perezovú Mauriceovú o ruku

Tokio 26. júla (TASR) – Argentínsku šermiarku Mariu Belen Perezovú Mauriceovú požiadal jej partner a tréner Lucas Guillermo Saucedo o ruku po tom, ako na OH 2020 vypadla v 2. kole šable žien.



Saucedo sa objavil s lístkom s ručne napísanou otázkou „Vezmeš si ma?" počas rozhovoru športovkyne s novinármi. „Novinári mi povedali, aby som sa otočila. Zabudla som na všetko. Iba som si pomyslela: Pane Bože," cituje slová Perezovej agentúra DPA. „Máme sa radi a chceme život stráviť spolu," dodala.



„Milujem ju a keď prehrala zápas, bola smutná. V tom okamihu som to napísal papierik," prezradil Saucedo, ktorý by v prípade víťazstva s návrhom počkal.