Nórky dostali na pokutu, obliekli si šortky na zápas plážovej hádzanej

Varna 21. júla (TASR) – Nórske reprezentantky v plážovej hádzanej dostali od Európskej hádzanárskej federácie pokutu 1500 eur za to, že si v zápase o bronz na ME v bulharskej Varne obliekli šortky namiesto predpísaných bikín. Nórsky zväz avizoval už pred duelom, že pokutu za hráčky zaplatí.



Boj o podobu hracieho oblečenia panuje v plážovej hádzanej už dlhšiu dobu. Mnohé hráčky považujú bikini za nepraktické a ponižujúce. „Budeme aj naďalej bojovať za zmenu pravidiel. Hráčky by mali hrať v tom, v čom sa cítia pohodlne," zverejnil Nórsky hádzanársky zväz podľa BBC.