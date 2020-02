Kuriózne zranenie ukončilo kariéru olympijskej šampiónky

Londýn 20. februára (TASR) – Kapitánka ženskej reprezentácie Veľkej Británie v pozemnom hokeji Alex Dansonová-Bennettová, ktorá získala zlato na olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiro, ohlásila vo štvrtok koniec kariéry. Agentúra AFP informovala o tom, že 34-ročná športovkyňa sa nedokázala naplno vrátiť po bizarnom zranení hlavy, ktoré utrpela pred 18 mesiacmi.



"Počas dovolenky s vtedajším priateľom, dnes manželom, sa Dansonová-Bennettová udrela hlavou o múr, potom, čo sa zasmiala na partnerovom vtipe," priblížila AFP. Náraz spôsobil dlhodobé zranenie. Hoci sa Dansonová-Bennettová snažila vrátiť do pôvodnej kondície s cieľom dostať sa do britského tímu, ktorý sa predstaví na tohtoročnej olympiáde v Tokiu, napokon sa rozhodla aktívnu kariéru ukončiť.



"Po dlhých 18 mesiacoch, no zároveň po skvelých 18 rokoch je ten pravý čas odísť do športového dôchodku," uviedla Dansonová-Bennettová, ktorá zostáva v britských i anglických historických tabuľkách najúspešnejšou kanonierkou v ženskom pozemnom hokeji, v 306 stretnutiach zaznamenala 115 gólov.