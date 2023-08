Serena Williamsová priviedla na svet druhú dcéru

New York 23. augusta (TASR) - Bývalá americká tenistka Serena Williamsová sa stala dvojnásobnou matkou. Víťazka 23 grandslamových titulov vo dvojhre priviedla na svet druhú dcéru, ktorej spoločne s manželom Alexisom Ohanianom dali meno Adira River Ohanianová.



Štyridsaťjedenročná Američanka zverejnila šťastnú novinku na sociálnej sieti. "Vitaj, môj nádherný anjelik," napísala Serena Williamsová k videu na TikToku, na ktorom spoločne s manželom a ich prvorodenou dcérou Olympiou objímajú nový prírastok do rodiny. Ohanian sa pochválil s novinkou aj na sociálnej sieti X, predtým Twitteri.



Williamsová svoje druhé tehotenstvo verejne potvrdila v máji na módnom galavečere Met Gala v New Yorku. Posledný tenisový zápas odohrala vlani na grandslamovom turnaji US Open. Informácie pochádzajú z agentúr AP a DPA.