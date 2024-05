Tsonga o Nadalovi: Všetci sme sa modlili, aby nám ho nevyžrebovali

Paríž 7. mája (TASR) - Bývalý francúzsky tenista Jo-Wilfried Tsonga verí, že Rafael Nadal bude tento mesiac štartovať na grandslamovom turnaji Roland Garros (od 20. mája do 9. júna). Finalista Australian Open z roku 2008 však priznal, že v minulosti sa modlil, aby Španiela nedostal do 1. kola.



Nadal triumfoval na dvorci Philippa Chatriera 14-krát, no zatiaľ nie je jasné, či bude na turnaji štartovať aj tento rok. "Budem hrať, keď budem konkurencieschopný," vyhlásil nedávno. "Každý ho chce vidieť. Ja tiež. Ale predtým som ho dlho nechcel vidieť. Ale teraz si želám, aby vyšiel na kurt v lepšej forme a bojoval tak, ako vždy," uviedol Tsonga, ktorý ukončil kariéru v roku 2022 a vo svetovom rebríčku ATP bol najlepšie na 5. mieste.



Tsonga odohral s Nadalom 14 duelov, zvíťazil len v štyroch. "Čeliť Nadalovi na antuke, to bola pre mňa najväčšia výzva. Pred žrebovaním sme sa všetci hráči modlili, aby sme ho nedostali," uviedol pre portál tennis365.com.