Zápasy úvodného dňa Wimbledonu sledovali v lóži Beckham i Šarapovová

Londýn 30. júna (TASR) - V úvodný hrací deň tenisového Wimbledonu sa to na tribúnach hemžilo celebritami. V lóži nechýbal bývalý anglický futbalista David Beckham a dianie na centri sledovala aj Ruska Maria Šarapovová, ktorá triumfovala na tráve All England Clubu v roku 2004. Veľké horúčavy neodradili ani oskarového herca Eddieho Redmaynea.



Beckham je jediný futbalista, ktorý skóroval za Anglicko na troch majstrovstvách sveta. Momentálne pôsobí ako spolumajiteľ klubu zámorskej MLS Inter Miami, ktorý sa predstavil na MS klubov FIFA v USA. V osemfinále však prehral s Parížom St. Germain 0:4. Šarapovovej sa v tomto roku dostane veľkej pocty, keď ju uvedú do Medzinárodnej tenisovej siene slávy, pripomenula agentúra AP.