Zápasy vo Wimbledone bude komentovať umelá inteligencia

Londýn 27. júna (TASR) - Organizátori tenisového Wimbledonu sa spojili s technickým tímom IBM, aby do video strímov priniesli zvukové komentáre a titulky generované umelou inteligenciou (AI). Služba bude dostupná v aplikácii a na webovej stránke turnaja od 3. do 16. júla. Zahŕňať bude aj analýzy.



"Tento nový pohľad pomôže fanúšikom tenisu odhaliť zaujímavé prekvapenia," citoval denník The Guardian spoločnosť IBM.



Systém bude počas hry zbierať veľké množstvo dát a následne ich prenesie na platformu spoločnosti. Potom budú zozbierané informácie spracované modelmi umelej inteligencie. Všetky výsledky odošlú tzv. chatbotovi, ktorý z nich vytvorí potrebné komentáre. AI bude tiež analyzovať žreb dvojhry, aby zistila, ako najlepšie sa môže tenista dostať do finále.