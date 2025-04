Zverev považuje jedenie za stratu času, radšej by užil pilulku

Frankfurt 8. apríla (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev považuje jedenie za stratu času. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu tvrdí, že nikdy nebol gurmán a na zažehnanie hladu by radšej užil pilulku.



„Ak by mi dali tabletku a nemusel by som už nikdy jesť, užil by som ju. Nikdy som nebol veľký jedák a často ma museli nútiť, aby som vôbec dostal do seba nejaký pokrm. Radšej strávim päť hodín na kurte a budem trénovať,“ uviedol Zverev v rozhovore pre digitálnu televíziu Magenta TV.



Trojnásobný grandslamový finalista si nedopraje pochúťky ani počas dovolenky, keď nemusí chodiť po celom svete z turnaja na turnaj. „Na dovolenke nevyhľadávam miestne špeciality a preto ani nepriberiem, niekedy naopak ešte pár kíl schudnem.“