Slováci proti Nemcom bez arbitrov, zastúpi ich Pardavý alebo Lašák

Peking 5. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odohrajú pondelňajší prípravný zápas na ZOH v Pekingu bez rozhodcov. V rámci prísnych opatrení pred šírením koronavírusu môžu arbitri rozhodovať iba súťažné zápasy, proti Nemecku by sa tak mal v tejto úlohe predstaviť jeden z dvojice Ján Lašák - Ján Pardavý.



Rozhodcovia, ktorých na turnaj nominovala Medzinárodná hokejová federácia (IIHF), môžu odísť z hotela len na delegovaný zápas a potom sa musia vrátiť. Pondelkový prípravný zápas proti Nemecku (12.30 SEČ) tak budú rozhodovať členovia realizačných tímov, konkrétne asistenti trénera na jednej i druhej strane. Slovensko bude v tejto netradičnej úlohe zastupovať jeden z dvojice Ján Pardavý - Ján Lašák. "Myslím si, že za celú kariéru by som mal mať pravidlá naštudované," uviedol pre TASR Pardavý.



Bývalý reprezentant Slovenska bol ako hráč súčasťou kádra na kvalifikácii ZOH v Nagane a v Salt Lake City, teraz sa predstaví v novej úlohe. "Určite to je zaujímavé," uzavrel s úsmevom.