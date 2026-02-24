< sekcia Šport
Topičová obhájila prvenstvo v osobnom rekorde 200 cm
Obhájila tak prvenstvo spred roka.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 24. februára (TASR) - Srbská výškarka Angelina Topičová sa stala víťazkou ženskej súťaže na 32. ročníku špecializovaného atletického mítingu Banskobystrická latka (BBL) v osobnom rekorde 200 cm. Obhájila tak prvenstvo spred roka.
Dvadsaťročná Srbka a bronzová medailistka z minuloročných MS v Tokiu sa dočkala prvýkrát v kariére úspešného dvojmetrového pokusu. Doteraz mala na konte 198 cm, ktoré skočila trikrát. Súťažou prešla suverénne, keď hranicu doterajšieho osobáku preskočila na prvýkrát. Dva metre skákala už ako istá víťazka a zvládla to na druhý pokus. Následne skúšala ešte aj 202, no neuspela.
Vypredaná hala na Štiavničkách videla preteky vysokej kvality a so silnou konkurenciou, hoci do Banskej Bystrice napokon neprišla svetová rekordérka a trojnásobná víťazka podujatia Jaroslava Mahučichová, ktorá dala prednosť príprave na domáci ukrajinský šampionát. Druhá skončila Lamara Distinová z Jamajky, keď na prvý pokus zvládla 196. Mimoriadne úspešný večer prežila Švédka Louise Ekmanová, vo veku 28 rokov hneď trikrát prekonala latku na úrovni osobného rekordu. Jej maximum bolo 191 cm, no na tretí pokus zvládla 192, na druhý 194 i 196 a po nečakanom výkonnostnom posune ukončila súťaž dobrovoľne a zobrala 3. priečku. Nedarilo sa Austrálčanke Eleanor Pattersonovej, majsterka sveta i víťazka Banskobystrickej latky z roku 2022 skončila až štvrtá s výkonom 194.
Dvadsaťročná Srbka a bronzová medailistka z minuloročných MS v Tokiu sa dočkala prvýkrát v kariére úspešného dvojmetrového pokusu. Doteraz mala na konte 198 cm, ktoré skočila trikrát. Súťažou prešla suverénne, keď hranicu doterajšieho osobáku preskočila na prvýkrát. Dva metre skákala už ako istá víťazka a zvládla to na druhý pokus. Následne skúšala ešte aj 202, no neuspela.
Vypredaná hala na Štiavničkách videla preteky vysokej kvality a so silnou konkurenciou, hoci do Banskej Bystrice napokon neprišla svetová rekordérka a trojnásobná víťazka podujatia Jaroslava Mahučichová, ktorá dala prednosť príprave na domáci ukrajinský šampionát. Druhá skončila Lamara Distinová z Jamajky, keď na prvý pokus zvládla 196. Mimoriadne úspešný večer prežila Švédka Louise Ekmanová, vo veku 28 rokov hneď trikrát prekonala latku na úrovni osobného rekordu. Jej maximum bolo 191 cm, no na tretí pokus zvládla 192, na druhý 194 i 196 a po nečakanom výkonnostnom posune ukončila súťaž dobrovoľne a zobrala 3. priečku. Nedarilo sa Austrálčanke Eleanor Pattersonovej, majsterka sveta i víťazka Banskobystrickej latky z roku 2022 skončila až štvrtá s výkonom 194.
Banskobystrická latka (32. ročník) - výsledky:
ženy: 1. Angelina Topičová (Srb.) 200 cm, 2. Lamara Distinová (Jam.) 196, 3. Louise Ekmanová (Švéd.) 196, 4. Eleanor Pattersonová (Austr.) 194, 5. Lilianna Bátoriová (Maď.) a Fatoumata Balleyová (Guinea) obe po 190, 7. Marija Vukovičová (Č. Hora) 190, 8. Imke Onnenová (Nem.) 190, 9. Jelena Kuličenková (Cyp.) 185, 10. Britt Weermanová (Hol.) a Dacsy Adelina Brisonová (Kuba) obe 185
ženy: 1. Angelina Topičová (Srb.) 200 cm, 2. Lamara Distinová (Jam.) 196, 3. Louise Ekmanová (Švéd.) 196, 4. Eleanor Pattersonová (Austr.) 194, 5. Lilianna Bátoriová (Maď.) a Fatoumata Balleyová (Guinea) obe po 190, 7. Marija Vukovičová (Č. Hora) 190, 8. Imke Onnenová (Nem.) 190, 9. Jelena Kuličenková (Cyp.) 185, 10. Britt Weermanová (Hol.) a Dacsy Adelina Brisonová (Kuba) obe 185