Topičová sa zranila a vo výške nebude bojovať o medailu

Paríž 2. augusta (TASR) - Srbská atlétka Angelina Topičová nebude na OH v Paríži bojovať o medaily v skoku do výšky. V piatok síce úradujúca vicemajsterka Európy postúpila z kvalifikácie do finále, no zlomila si členok.



Devätnásťročná Topičová patrí medzi najväčšie talenty výšky, v zbierke má už dva cenné kovy z európskeho šampionátu. Tento rok získala striebro v Ríme, pred dvoma rokmi bronz v Mníchove. "Nakoniec mi nebolo súdené súťažiť. Tentokrát," zverejnila podľa AP tohtoročná víťazka Banskobystrickej latky.