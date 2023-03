Topoľčany zdolali vo 4. zápase Skalicu, postúpili do štvrťfinále

HC Topoľčany - HK ESMERO Skalica 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)



Góly: 15. Stránský (Hvila), 17. Stránský (Ručkay) – 17. Šátek (Janík, Landrigan). Rozhodovali: Jobbágy, Adamec - Drblík, Riš, vylúčení: 5:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2118 divákov



/konečný stav série: 3:1, Topoľčany postúpili do štvrťfinále play off/

HK MŠK Indian Žiar nad Hronom - HK ‘95 Považská Bystrica 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)



Góly: 7. Gašpar (Čulík, Jakúbek), 20. Magdolen (Kobolka), 35. Gábor (Šeliga), 37. Václav (Chlepčok, Pač), 39. Gabri (Kobolka, Magdolen), 42. Gábor (Ganz), 55. Václav (Šeliga, Halama) – 17. Tománek (J. Ďurkech, L. Ďurkech). Rozhodovali: M. Valachovič, Výleta - Jurčia, Danko, vylúčení: 8:9, presilovky: 0:0, oslabenia: 2:0, 668 divákov



/stav série: 2:2/

Bratislava 11. marca (TASR) - Hokejisti HC Topoľčany sa prebojovali do štvrťfinále play off Tipos SHL. Vo štvrtom súboji kvalifikácie zdolali doma HK ESMERO Skalica 2:1 a v celej sérii triumfovali 3:1 na zápasy. O výhre domácich rozhodol Adam Stránský dvomi gólmi v priebehu 140 sekúnd prvej tretiny. Topoľčany vo štvrťfinále narazia na Žilinu.V druhej sérii kvalifikácie o postup do play off je stav medzi Žiarom nad Hronom a Považskou Bystricou po štyroch stretnutiach nerozhodný 2:2. V sobotu domáci Žiar deklasoval súpera 7:1. Rozhodujúci zápas je na programe v pondelok 13. marca na ľade Považskej Bystrice.