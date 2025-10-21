< sekcia Šport
Toppmöllerovi došla trpezlivosť so Santosom, do brány pôjde Zetterer
Santos po návrate od zranenia po natrhnutí krížnych väzov na začiatku sezóny inkasoval v piatich zápasoch 18 gólov.
Autor TASR
Frankfurt 21. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Eintrachtu Frankfurt sa rozhodol pred stredajším zápasom Ligy majstrov proti Liverpoolu urobiť zmenu na brankárskom poste. Dino Toppmöller oznámil, že po niekoľkých chybách Brazílčana Kaua Santosa v predošlých dueloch nastúpi v bráne Michael Zetterer.
Toppmöller dodal, že Zetterer dostane viac šancí, nielen proti Liverpoolu. Santos po návrate od zranenia po natrhnutí krížnych väzov na začiatku sezóny inkasoval v piatich zápasoch 18 gólov. Okrem iného chyboval v závere nedeľňajšieho ligového zápasu proti SC Freiburg (2:2).
