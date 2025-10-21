Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. október 2025Meniny má Uršuľa
< sekcia Šport

Toppmöllerovi došla trpezlivosť so Santosom, do brány pôjde Zetterer

.
Na archívnej snímke z 18. mája 2024 tréner Eintrachtu Frankfurt Dino Toppmöller. Foto: TASR/DPA

Santos po návrate od zranenia po natrhnutí krížnych väzov na začiatku sezóny inkasoval v piatich zápasoch 18 gólov.

Autor TASR
Frankfurt 21. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Eintrachtu Frankfurt sa rozhodol pred stredajším zápasom Ligy majstrov proti Liverpoolu urobiť zmenu na brankárskom poste. Dino Toppmöller oznámil, že po niekoľkých chybách Brazílčana Kaua Santosa v predošlých dueloch nastúpi v bráne Michael Zetterer.

Toppmöller dodal, že Zetterer dostane viac šancí, nielen proti Liverpoolu. Santos po návrate od zranenia po natrhnutí krížnych väzov na začiatku sezóny inkasoval v piatich zápasoch 18 gólov. Okrem iného chyboval v závere nedeľňajšieho ligového zápasu proti SC Freiburg (2:2).
.

Neprehliadnite

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres