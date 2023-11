Toral sa vrátil do Villarrealu, na lavičke nahradil Roja

Villarreal 13. novembra (TASR) - Futbalový Villarreal podpísal zmluvu s trénerom Marcelinom Garciom Toralom. Na lavičke nahradil Joseho "Pachetu" Roja, s ktorým tím ukončil spoluprácu v piatok. Vo Villarreale ide už o druhú zmenu kormidelníka v prebiehajúcej sezóne.



Toral pôsobil v španielskom klube v rokoch 2013-2016 a priviedol ho z druhej ligy do európskych súťaží. Jeho predchodcovi "zlomila väz" prehra 1:2 s Maccabi Haifa v Európskej lige. Villarreal figuruje v domácej súťaži na 14. mieste tabuľky a vyhral len tri z trinástich duelov. Naposledy vyšiel bodovo naprázdno na pôde Atletica Madrid po prehre 1:3 pod dočasným vedením športového riaditeľa Miguela Angela Tenu.



Rojo nahradil v septembri Quiqueho Setiena po zlom vstupe do sezóny, keď tím prehral tri z úvodných štyroch zápasov. Súčasný 58-ročný kormidelník bol v minulosti aj v Seville, Athleticu Bilbao a v Olympique Marseille, kde pôsobil do septembra tohto roku. Informácie priniesla agentúra AP.