Toronto a Boston krok od postupu, Dallas prišiel o zraneného Dončiča

1. kolo play off NBA:

štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápasy:



Philadelphia - Boston 94:102



/stav série 0:3/







Brooklyn - Toronto 92:117



/stav série: 0:3/





štvrťfinále Západnej konferencie - 3. zápasy



Utah - Denver 124:87



/stav série: 2:1/







Dallas - Los Angeles Clippers 122:130



/stav série: 1:2/



Orlando 22. augusta (TASR) - Úradujúcim šampiónom basketbalovej NBA Toronto Raptors chýba už iba posledný krok k postupu do 2. kola play off. V piatok zdolali Brooklyn Nets aj do tretice, tento raz 117:92.Najlepším strelcom duelu bol kamerunský pivot Toronta Pascal Siakam, ktorý si pripísal 26 bodov. Rozohrávač Fred VanVleet pridal 22, keď premenil 6 z 10 trojkových pokusov. Najlepším strelcom v tíme zraneniami a koronavírusom zdecimovaného Brooklynu bol s 23 bodmi Tyler Johnson, ktorý v základnej zostave nahradil Joea Harrisa. Ten opustil "" v Orlande z rodinných dôvodov.Na prahu vyradenia je Philadelphia, ktorá podľahla Bostonu 94:102 a v sérii prehráva 0:3. Nestačilo jej ani 30 bodov a 13 doskokov Joela Embiida.Nešťastný zápas majú za sebou hráči Dallasu. Mavericks prehrali s Los Angeles Clippers 122:130 a prišli o svoju oporu Luku Dončiča. Ten si v záverečnej štvrtine zranil členok a jeho účasť v nedeľnom štvrtom zápase je v ohrození. Ešte pred zranením stihol dosiahnuť triple double za 13 bodov, ku ktorým pridal po desať doskokov a asistencií. Clippers vedú v sérii 2:1.