Toronto a Edmonton postúpili do 2. kola play off, Rangers vyrovnali

NHL - 1. kolo play off



štvrťfinále Východnej konferencie - 6. zápasy:



Tampa Bay - Toronto 1:2 pp



/konečný stav série: 2:4, Toronto postúpilo/







NY Rangers - New Jersey 5:2



/stav série: 3:3/







štvrťfinále Západnej konferencie - 6. zápasy:



Los Angeles - Edmonton 4:5



/stav série: 2:4, Edmonton postúpil/

New York 30. apríla (TASR) - Hokejisti Toronta a Edmontonu postúpili do 2. kola play off NHL. Maple Leafs uspeli v noci na nedeľu na ľade Tampy Bay 2:1 po predĺžení a v sérii zvíťazili 4:2 na zápasy. Rovnako šesť stretnutí trvala séria Edmontonu s Los Angeles, Oilers spečatili postup triumfom 5:4 u súpera a v druhom kole sa stretnú s Vegas. New York Rangers zdolal v šiestom dueli New Jersey 5:2 a vyrovnal sériu na 3:3. O postupujúcom rozhodne až siedmy duel v noci na utorok.Tampe chýbal v tak ako v predchádzajúcich štyroch zápasoch slovenský obrana Erik Černák. Zotavuje sa zo zranenia, ktoré mu spôsobil v prvom zápase útočník Michael Bunting, keď ho zasiahol lakťom do hlavy. Toronto išlo do vedenia po góle Austona Matthewsa, ktorý skóroval v štvrtom zápase za sebou, v 45. minúte vyrovnal Steven Stamkos. Predĺženie sa hralo len necelých päť minút, v ňom rozhodol o postupe kanadského tímu John Tavares. Kapitán Toronta si za bránkou vymenil puk s Matthewom Kniesom, vyšiel na ľavý kruh, odkiaľ z otočky poslal puk do bránkoviska a do vlastnej bránky si ho zrazil obranca Darren Raddysh. "," povedal Tavares pre nhl.com.Toronto prešlo 1. kolom po prvýkrát od roku 2004 a v druhom narazí na Boston, alebo Floridu. Siedmy zápas medzi Bruins a Panthers je na programe v noci na pondelok. Víťazstvo "javorových listov" vychytal Iľja Samsonov, ktorý kryl 31 striel. "," povedal brankár, ktorý bol šťastnejší v súboji s ruským krajanom. Domáci Andrej Vasilevskij zaznamenal 20 zákrokov. Toronto vyhralo v Amalie Arene v Tampe všetky tri zápasy v predĺžení. "," uviedol tréner Maple Leafs Sheldon Keefe.Tampa pred týmto súbojom vyhrala 11 z posledných 12 sérii v play off. Lightning získali Stanley Cup v rokoch 2020 a 2021, v minulej sezóne boli vo finále, v ktorom prehrali s Coloradom. "," povedal tréner "bleskov" Jon Cooper. Jediný gól Tampy strelil kapitán Stamkos po úspešnej dorážke. Bol to jeho 95. bod v play off, čím preskočil v klubovej histórii Ondřeja Paláta a osamostatnil sa na druhom mieste. Na čele je Nikita Kučerov (160).V drese Edmontonu sa bodovo presadili obe ofenzívne opory "olejárov". Connor McDavid zaznamenal gól a asistenciu, Leon Draisaitl strelil svoj siedmy gól v play off. Tromi bodmi zažiaril Klim Kostin, ktorý skóroval dvakrát a podieľal sa aj na víťaznom góle Kailera Yamamota, ktorý padol tri minúty pred koncom zápasu. Oilers sa v druhom kole stretnú s Vegas Golden Knights, ktorí vyhrali Západnú konferenciu a v prvom kole vyradili Winnipeg 4:1.Kings vyrovnali z 1:3 na 3:3 a chceli vrátiť sériu do Edmontonu na siedmy zápas, ale o všetkom rozhodol Yamamoto, ktorý využil clonu pred brankárom Joonasom Korpisalom a prekonal ho strelou spoza ľavého kruhu. Víťazstvo Edmontonu vychytal Stuart Skinner, ktorý kryl 40 striel, ale takmer bol smutným hrdinom tímu. V tretej tretine totiž spravil veľkú hrúbku pri rozohrávke a Phillip Danault v oslabení vyrovnal v 48. minúte na 4:4. Draisaitl sa so siedmimi gólmi opäť dostal na prvé miesto spomedzi strelcov v play off. Nemecký útočník po krížnom pase McDavida zvýšil na 3:1. Bol to jeho 70. bod v play off v 43. zápase, v histórii NHL sa na túto métu dostali rýchlejšie len dvaja hráči Wayne Gretzky (29 zápasov) a Mario Lemieux (36).Tomáš Tatar v drese New Jersey nebodoval ani v šiestom zápase play off, odohral v ňom takmer 18 minút a zaznamenal jednu strelu. V poslednej minúte druhej tretiny za stavu 1:3 z pohľadu Devils sa pekne uvoľnil v útočnom pásme, ale bekhendom neprekonal Igora Šesťorkina. Tomu kryl opäť chrbát Jaroslav Halák. Brankár "diablov" Akira Schmid inkasoval päť gólov z 29 striel, v tretej tretine ho nahradil Vítek Vaněček. V drese "jazdcov" sa najviac darilo Chrisovi Kreiderovi, ktorý dal gól a pridal dve asistencie, Šesťorkin mal 34 úspešných zákrokov. Siedmy duel je na programe v noci utorok v Newarku o 2.00 SELČ.," povedal obranca NYR Adam Fox. Devils viedli po dorážke Curtisa Lazara, ale potom to zobrali do rúk skúsení hráči Rangers. Na 1:1 vyrovnal 25 sekúnd pred prvou sirénou šiestym gólom v tohtoročnom play off Kreider, keď nohou tečoval strelu Miku Zibanejada. V prostrednej časti si strelecký účet v bojoch o Stanley Cup 2023 otvoril Zibanejad a na 3:1 zvýšil Vladimir Tarasenko. Devils v závere už len skorigovali prehru po góle Dawsona Mercera na 2:5. ",” povedal tréner "diablov" Lindy Ruff.Devils otočili v sérii z 0:2 na 3:2, keď im vyšiel ťah s brankárom Schmidom. Švajčiar vyhral svoje prvé tri zápasy v play off a chytil 80 z 82 striel, ale v šiestom zápase našli Rangers spôsob ako ho prekonať. "," dodal kormidelník Rangers Gerard Gallant.V "bitke o rieku Hudson" rozhodne tretíkrát v histórii siedmy zápas. V doterajších dvoch uspeli vždy Rangers. V roku 1992 v semifinále Patrickovej divízie a v roku 1994 na ceste za Stanley Cupom vo finále Východnej konferencie.