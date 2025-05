Toronto a Vegas sa prebojovali do konferenčného semifinále

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/



šiesty zápas:



Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 2:4



/konečný stav série: 2:4, Toronto postúpilo do konferenčného semifinále/







štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/



šieste zápasy:



Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 2:3



/konečný stav série: 2:4, Vegas postúpilo do konferenčného semifinále/







Colorado Avalanche - Dallas Stars 7:4



/stav série: 3:3/







Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 5:3 v 3. tretine



/stav série: 3:2/



New York 2. mája (TASR) - Hokejisti Toronta postúpili do semifinále Východnej konferencie NHL. Maple Leafs zvíťazili v noci na piatok v šiestom štvrťfinálovom dueli na ľade Ottawy 4:2 a rovnakým pomerom vyhrali aj celú sériu 1. kola play off. Na západe sa do konferenčného semifinále prebojovali hráči Vegas, ktorí uspeli na ľade Minnesoty 3:2 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy.Víťazný gól Toronta strelil v 55. minúte veterán Max Pacioretty, ktorý predtým zaznamenal aj jednu asistenciu. Dvoma presnými zásahmi a asistenciou prispel k výhre William Nylander, ktorý tak skvele oslávil 29. narodeniny. Maple Leafs uspeli v „bitke o Ontário“ a v 2. kole sa stretnú s obhajcom titulu Floridou.Vegas potiahla proti Minnesote prvá formácia, Jack Eichel strelil prvý gól v tohtoročnej vyraďovačke a pridal asistenciu, bilanciu 1+1 mali aj Mark Stone a Shea Theodore. Brankár Adin Hill podržal Golden Knights 29 úspešnými zákrokmi. Wild nestačili k udržaniu sa v sérii ani dva presné zásahy Ryana Hartmana.Colorado zdolalo v šiestom súboji Dallas 7:4 a vyrovnalo stav série na 3:3. V divokom stretnutí viedli hráči Avalanche 2:0, potom prehrávali 3:4 a nakoniec si v tretej tretine sériou štyroch gólov vynútili rozhodujúci siedmy zápas. Ten sa bude hrať v sobotu o 22.00 SELČ na ľade Stars.