Toronto bude rokovať o zmluve s obrancom Tanevom

Toronto 30. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs získal od Dallasu exkluzívne práva na obrancu Chrisa Taneva. Stars za to získali útočníka Maxa Ellisa a výber v 7. kole draftu 2026.



Tridsaťštyriročný Tanev prišiel do Dallasu vo februári tohto roka výmenou z Calgary, v minulej sezóne zaznamenal celkovo dva góly a 19 asistencií v 75 stretnutiach a v play off pridal dve asistencie. Toronto sa s ním musí na zmluve dohodnúť najneskôr do pondelka, inak môže skúsený zadák vstúpiť na trh s voľnými hráčmi. Tanev v minulosti hral aj za Vancouver Canucks, pripomenul portál TSN.