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Toronto Marlies získalo druhýkrát v klubovej histórii Calderov pohár

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najvýraznejší podiel na titule mal americký útočník Vinni Lettieri, ktorý so ziskom 26 bodov (11+15) ovládol produktivitu play off.

Autor TASR
New York 20. júna (TASR) - Hokejisti Toronta Marlies získali druhýkrát v klubovej histórii Calderov pohár. Vo finále play off nižšej zámorskej AHL zvíťazili v piatom stretnutí série 4:3 a v sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Farmársky tím Toronta Maple Leafs napodobnil svoj triumf zo sezóny 2017/18.

Najvýraznejší podiel na titule mal americký útočník Vinni Lettieri, ktorý so ziskom 26 bodov (11+15) ovládol produktivitu play off. Za ním nasledoval 23-bodový obranca William Villeneuve a 18 bodov nazbieral útočník Easton Cowan.
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