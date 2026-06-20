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Toronto Marlies získalo druhýkrát v klubovej histórii Calderov pohár
Najvýraznejší podiel na titule mal americký útočník Vinni Lettieri, ktorý so ziskom 26 bodov (11+15) ovládol produktivitu play off.
Autor TASR
New York 20. júna (TASR) - Hokejisti Toronta Marlies získali druhýkrát v klubovej histórii Calderov pohár. Vo finále play off nižšej zámorskej AHL zvíťazili v piatom stretnutí série 4:3 a v sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Farmársky tím Toronta Maple Leafs napodobnil svoj triumf zo sezóny 2017/18.
Najvýraznejší podiel na titule mal americký útočník Vinni Lettieri, ktorý so ziskom 26 bodov (11+15) ovládol produktivitu play off. Za ním nasledoval 23-bodový obranca William Villeneuve a 18 bodov nazbieral útočník Easton Cowan.
Najvýraznejší podiel na titule mal americký útočník Vinni Lettieri, ktorý so ziskom 26 bodov (11+15) ovládol produktivitu play off. Za ním nasledoval 23-bodový obranca William Villeneuve a 18 bodov nazbieral útočník Easton Cowan.