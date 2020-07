Bejzbalistom z tímu Blue Jays neudelil cestovateľskú výnimku

Toronto 19. júla (TASR) - Bejzbalový klub v zámorskej súťaži MLB Toronto Blue Jays si musí nájsť náhradný domov pred začiatkom novej sezóny. Kanadská vláda mu totiž odmietla udeliť výnimku na cestovanie. V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu platí pri vstupe do krajiny povinná dvojtýždňová karanténa.



Vláda umožnila Blue Jays využívať svoj štadión na predsezónnu prípravu, podľa tamojšieho ministra pre imigráciu Marca Mendicina by však bolo príliš riskantné pravidelne púšťať do Kanady americké tímy. Toronto čaká tridsať domácich zápasov, prvý 29. júla. Informovala o tom agentúra AFP.