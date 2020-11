Toronto nemôže hrať v Kanade, domáce zápasy bude hrať v Tampe

Toronto 20. novembra (TASR) - Basketbalový tím NBA Toronto Raptors bude v úvode novej sezóny hrať domáce zápasy v Tampe v americkom štáte Florida. Kanadská vláda totiž nedovolila pre pandémiu koronavírusu hrať mužstvu v torontskej hale Scotiabank Arena. Dôvodom sú obavy z cirkulácie ľudí z USA do Kanady.



Jediný kanadský tím podľa webu tsn.ca dúfal, že bude môcť hrať v Toronte napriek tomu, že v USA stúpol počet ochorení na Covid-19. Kanadská vláda však po vstupe do krajiny z USA vyžaduje povinnú 14-dňovú karanténu čo by znemožnilo Raptors riadne súťažiť.



Nová sezóna NBA sa začne 22. decembra, tréningové kempy štartujú 1. decembra.