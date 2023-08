Toronto podpísalo viacročnú zmluvu s trénerom Keefom

Toronto 30. augusta (TASR) - Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs podpísalo novú viacročnú zmluvu s trénerom Sheldonom Keefom. Oznámil to generálny manažér "javorových listov" Brad Treliving.



Štyridsaťdvaročný kouč pôsobí v kanadskom tíme od sezóny 2019/2020. "Odkedy som prišiel k Maple Leafs, urobil na mňa Sheldon veľký dojem. Ukázal skvelé vodcovské schopnosti vo vzťahu k realizačnému tímu a našim hráčom. Má jasnú víziu pre tento tím. Vypracoval sa na jedného z najlepších trénerov v lige a ja sa teším na ďalšiu spoluprácu s ním," citoval Trelivinga portál TSN.ca.



Keefe má za sebou štvrtú sezónu na striedačke Maple Leafs. Tím doviedol v základnej časti k 50 víťazstvám a v play off Toronto prelomilo prekliate úvodných kôl. Napokon vypadlo v 2. kole s neskorším finalistom Floridou (1:4 na zápasy). Kanadský kouč doviedol klub z "Original Six" do vyraďovacej fázy v každej zo štyroch sezón.



"Trénovať tento tím je pre mňa veľkou cťou a som skutočne nadšený z možnosti pokračovať v budovaní nášho cieľa. Som vďačný za podporu. V našej organizácii máme veľa skvelých hráčov a ľudí. Naše spoločné odhodlanie dosiahnuť tímový úspech zostáva nezlomné," poznamenal Keefe.