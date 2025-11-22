< sekcia Šport
Toronto postúpilo v Pohári NBA do vyraďovačky, Oklahoma s výhrou
Lídrom celej súťaže zostáva naďalej Oklahoma City.
Autor TASR
New York 22. novembra (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili v stretnutí zámorskej NBA nad Washingtonom 140:110. Šieste víťazstvo za sebou zároveň znamenalo pre kanadský klub zabezpečenie si postupu do štvrťfinále tretieho ročníka Pohára NBA. Hlavný podiel na úspechu malo kvarteto Brandon Ingram, Scottie Barnes, RJ Barrett a Sandro Mamukelašvili, spoločne zaznamenali 94 bodov.
Lídrom celej súťaže zostáva naďalej Oklahoma City. Úradujúci šampióni natiahli svoju víťaznú sériu už na osem zápasov, na palubovke Utahu Jazz triumfovali 144:112. K jednoznačnému úspechu dopomohol najvýraznejším spôsobom kanadský rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander, autor 31 bodov a 8 asistencií. Thunder zatiaľ prehrali len v jednom z doterajších 17 stretnutí.
O prvú trofej sezóny 2025/2026 nezabojujú Utah, Indiana a New Orleans, všetky tri tímy stratili po prehrách šancu na účasť vo vyraďovacej fáze Pohára NBA.
Lídrom celej súťaže zostáva naďalej Oklahoma City. Úradujúci šampióni natiahli svoju víťaznú sériu už na osem zápasov, na palubovke Utahu Jazz triumfovali 144:112. K jednoznačnému úspechu dopomohol najvýraznejším spôsobom kanadský rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander, autor 31 bodov a 8 asistencií. Thunder zatiaľ prehrali len v jednom z doterajších 17 stretnutí.
O prvú trofej sezóny 2025/2026 nezabojujú Utah, Indiana a New Orleans, všetky tri tímy stratili po prehrách šancu na účasť vo vyraďovacej fáze Pohára NBA.
NBA - výsledky:
Cleveland - Indiana 120:109, Boston - Brooklyn 105:113, Toronto - Washington 140:110, Chicago - Miami 107:143, Dallas - New Orleans 118:115, Phoenix - Minnesota 114:113, Houston - Denver 109:112, Golden State - Portland 123:127, Utah - Oklahoma 112:144
Cleveland - Indiana 120:109, Boston - Brooklyn 105:113, Toronto - Washington 140:110, Chicago - Miami 107:143, Dallas - New Orleans 118:115, Phoenix - Minnesota 114:113, Houston - Denver 109:112, Golden State - Portland 123:127, Utah - Oklahoma 112:144