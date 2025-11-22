Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. november 2025Meniny má Cecília
< sekcia Šport

Toronto postúpilo v Pohári NBA do vyraďovačky, Oklahoma s výhrou

.
Snímka zo zápasu Utah - Oklahoma. Foto: TASR/AP

Lídrom celej súťaže zostáva naďalej Oklahoma City.

Autor TASR
New York 22. novembra (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili v stretnutí zámorskej NBA nad Washingtonom 140:110. Šieste víťazstvo za sebou zároveň znamenalo pre kanadský klub zabezpečenie si postupu do štvrťfinále tretieho ročníka Pohára NBA. Hlavný podiel na úspechu malo kvarteto Brandon Ingram, Scottie Barnes, RJ Barrett a Sandro Mamukelašvili, spoločne zaznamenali 94 bodov.

Lídrom celej súťaže zostáva naďalej Oklahoma City. Úradujúci šampióni natiahli svoju víťaznú sériu už na osem zápasov, na palubovke Utahu Jazz triumfovali 144:112. K jednoznačnému úspechu dopomohol najvýraznejším spôsobom kanadský rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander, autor 31 bodov a 8 asistencií. Thunder zatiaľ prehrali len v jednom z doterajších 17 stretnutí.

O prvú trofej sezóny 2025/2026 nezabojujú Utah, Indiana a New Orleans, všetky tri tímy stratili po prehrách šancu na účasť vo vyraďovacej fáze Pohára NBA.



NBA - výsledky:

Cleveland - Indiana 120:109, Boston - Brooklyn 105:113, Toronto - Washington 140:110, Chicago - Miami 107:143, Dallas - New Orleans 118:115, Phoenix - Minnesota 114:113, Houston - Denver 109:112, Golden State - Portland 123:127, Utah - Oklahoma 112:144
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci