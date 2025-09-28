Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. september 2025Meniny má Václav
< sekcia Šport

Toronto sa dohodlo s Stolarzom na štvorročnom predĺžení zmluvy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Brankár má za sebou najlepšiu sezónu v profilige.

Autor TASR
Toronto 28. septembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs sa dohodol na predĺžení zmluvy s brankárom Anthonym Stolarzom. Tridsaťjedenročný Američan podpísal podľa portálu TSN.ca nový štvorročný kontrakt v celkovej hodnote 15 miliónov dolárov. Dohoda začne platiť od sezóny 2026/27 a ročne zaťaží platový strop „javorových listov“ sumou 3,75 milióna USD.

Stolarz má za sebou najlepšiu sezónu v profilige. V základnej časti odchytal za Toronto 34 stretnutí, v ktorých dosiahol úspešnosť zákrokov prevyšujúcu 92,5 percenta a priemer 2,14 inkasovaných gólov na zápas. Štyrikrát si udržal čisté konto, čo bolo jeho osobné maximum. V rámci súťaže obliekal aj dres Floridy Panthers, s ktorou získal Stanleyho pohár v sezóne 2023/24. Na konte má aj štarty za Philadelphiu Flyers, Edmonton Oilers a Anaheim Ducks. Dovedna odohral v NHL 142 duelov v základnej časti, ďalších osem zápasov pridal v play off.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

POSTULKA: Dlhodobý stres môže viesť k vysokému tlaku