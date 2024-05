Toronto si proti Bostonu vynútilo siedmy duel, Nylander dal dva góly

Play off NHL - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - 6. zápas:



Toronto - Boston 2:1



/stav série: 3:3/

Toronto 3. mája (TASR) - Hokejisti Toronta zvíťazili v šiestom zápase 1. kola play off NHL nad Bostonom 2:1 a vyrovnali stav série na 3:3. Triumf Maple Leafs vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie zariadil dvoma gólmi Švéd William Nylander. Rozhodujúci siedmy duel je na programe v noci na nedeľu (2.00 SELČ) v Bostone. Víťaz série sa stretne v 2. kole vyraďovacej časti s Floridou.Hrdinom Toronta bol Nylander, ktorý sa najprv presadil 55 sekúnd pred koncom druhej časti, keď strelou z pravého kruhu poslal domácich do vedenia 1:0. Útočník druhej formácie pridal v 58. minúte aj druhý a rozhodujúci presný zásah, dostal sa do samostatného úniku a prekonal bekhendom pomedzi nohy Jeremyho Swaymana. Pri oboch góloch asistoval Morgan Rielly. Výrazný podiel na triumfe mal aj brankár Joseph Woll, ktorý predviedol 22 zákrokov. Čisté konto mu prekazil sekundu pred sirénou hosťujúci Morgan Geekie. Domácim pre chorobu chýbal v druhom stretnutí v rade Auston Matthews, ktorý bol najlepší kanonier (69 gólov) základnej časti.