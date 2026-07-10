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Toronto ukončilo spoluprácu s asistentkou generálneho manažéra

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Kanadská hokejistka Hayley Wickenheiserová prekonáva švajčiarsku brankárku Florence Schellingovú Foto: TASR/AP

Bývalá útočníčka a členka Siene slávy IIHF pôsobila v kanadskom klube osem rokov.

Autor TASR
Toronto 10. júla (TASR) - Hokejový klub Toronto Maple Leafs ukončil spoluprácu s asistentkou generálneho manažéra Hayley Wickenheiserovou. Bývalá útočníčka a členka Siene slávy IIHF pôsobila v kanadskom klube osem rokov.

Wickenheiserová na sociálnej sieti Instagram vysvetlila, že tento krok prišiel po dlhodobej diskusii s generálnym manažérom Johnom Chaykom. „Počas diskusie som predpokladala, že budem môcť mať vplyv v rámci organizácie. On si však predstavoval inú cestu,“ citovala Wickenheiserovú agentúra AP.

Wickenheiserová priviedla Kanadu k štyrom olympijským zlatám a siedmim titulom na MS. Niekdajšia útočníčka je najproduktívnejšou hráčkou v histórii Kanady so 168 gólmi a 211 asistenciami v 276 zápasoch. Bola jednou z hŕstky zamestnancov vo vedení klub, s ktorými sa Maple Lefas rozlúčili.
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