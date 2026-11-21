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Toronto ukončilo v Detroite šnúru prehier, Harden žiaril proti Indiane
V drese Clevelandu zažiaril 51 bodmi veterán James Harden a pomohol k víťazstvu Cavaliers nad Indianou 128:119.
Autor TASR
New York 21. novembra (TASR) - Basketbalisti Toronta ukončili v NBA sériu šiestich prehier a prekvapujúco v Detroite, ktorý v noci na sobotu zdolali 105:102. Raptors priviedol k triumfu Scottie Barnes 29 bodmi. V drese Clevelandu zažiaril 51 bodmi veterán James Harden a pomohol k víťazstvu Cavaliers nad Indianou 128:119.
NBA - výsledky:
Atlanta - Charlotte 111:97, Brooklyn - Orlando 111:113, Cleveland - Indiana 128:119, Detroit - Toronto 102:105, Chicago - Washington 94:98, Oklahoma City - New Orleans 126:120, Utah - Phoenix 101:111, Denver - Houston 133:124, Los Angeles Lakers - Sacramento 106:104
Atlanta - Charlotte 111:97, Brooklyn - Orlando 111:113, Cleveland - Indiana 128:119, Detroit - Toronto 102:105, Chicago - Washington 94:98, Oklahoma City - New Orleans 126:120, Utah - Phoenix 101:111, Denver - Houston 133:124, Los Angeles Lakers - Sacramento 106:104