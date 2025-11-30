Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. november 2025Meniny má Ondrej a Andrej
< sekcia Šport

Toronto ukončilo víťaznú sériu, prehralo v Charlotte

.
Krídelník tímu Charlotte Hornets Miles Bridges strieľa cez obranu tímu Toronto Raptors počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA v sobotu 29. novembra 2025 v Charlotte, N.C. Foto: TASR/AP

V tabuľke Východnej konferencie sú naďalej na 2. priečke.

Autor TASR
New York 30. novembra (TASR) - Basketbalisti Toronta ukončili víťaznú sériu v NBA na deviatich stretnutiach. V noci na nedeľu prehrali na palubovke Charlotte 111:118 po predĺžení. V tabuľke Východnej konferencie sú naďalej na 2. priečke, ale už s mankom dvoch duelov na Detroit, ktorý v súboji popredných tímov východu uspel v Miami 138:135.



NBA - výsledky:

Minnesota - Boston 119:115, Charlotte - Toronto 118:111 pp, Indiana - Chicago 103:101, Miami - Detroit 135:138, Milwaukee - Brooklyn 116:99, Golden State - New Orleans 104:96, Phoenix - Denver 112:130, Los Angeles Clippers - Dallas 110:114
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

HRABKO: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti