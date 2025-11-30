< sekcia Šport
Toronto ukončilo víťaznú sériu, prehralo v Charlotte
V tabuľke Východnej konferencie sú naďalej na 2. priečke.
Autor TASR
New York 30. novembra (TASR) - Basketbalisti Toronta ukončili víťaznú sériu v NBA na deviatich stretnutiach. V noci na nedeľu prehrali na palubovke Charlotte 111:118 po predĺžení. V tabuľke Východnej konferencie sú naďalej na 2. priečke, ale už s mankom dvoch duelov na Detroit, ktorý v súboji popredných tímov východu uspel v Miami 138:135.
NBA - výsledky:
Minnesota - Boston 119:115, Charlotte - Toronto 118:111 pp, Indiana - Chicago 103:101, Miami - Detroit 135:138, Milwaukee - Brooklyn 116:99, Golden State - New Orleans 104:96, Phoenix - Denver 112:130, Los Angeles Clippers - Dallas 110:114
Minnesota - Boston 119:115, Charlotte - Toronto 118:111 pp, Indiana - Chicago 103:101, Miami - Detroit 135:138, Milwaukee - Brooklyn 116:99, Golden State - New Orleans 104:96, Phoenix - Denver 112:130, Los Angeles Clippers - Dallas 110:114