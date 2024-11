Toronto vyhralo nad Montrealom, ale prišlo o zraneného Paciorettyho

Toronto 10. novembra (TASR) - Hokejový útočník Max Pacioretty z tímu Toronto Maple Leafs nedohral pre zranenie nočný súboj NHL proti Montrealu Canadiens. Duel proti svojmu bývalému klubu, v ktorom Toronto vyhralo 4:1, opustil po prvej tretine.



Tridsaťpäťročný Pacioretty sa zranil dve minúty pred koncom prvej tretiny, keď ho po buly v útočnom pásme zozadu jemne postrčil obranca Canadiens Mike Matheson. Pacioretty sa zrútil na ľad a držal si ľavé zadné stehno. S problémami odišiel na striedačku, kde ostal do konca prvej časti, ale do zápasu sa už nevrátil.



Tréner Craig Berube nemal po zápase bližšie informácie o stave amerického útočníka, viac bude vedieť po vyšereniach. Pacioretty vo svojej prvej sezóne v drese Maplea Leafs nazbieral šesť bodov (2+4) v 12 zápasoch. Leafs chýbal v treťom zápase za sebou Auston Matthews, ale jeho stav sa zlepšuje a proti Ottawe Senators v noci na stredu by sa mohol vrátiť do zostavy. Informoval o tom portál tsn.ca.