< sekcia Šport
Toronto vymenilo Macka do tímu Texas Rangers
Dvadsaťpäťročný nadhadzovač debutoval v polovici mája na legendárnom Yankee Stadium v New Yorku.
Autor TASR
Toronto 3. augusta (TASR) - Slovenský bejzbalista Adam Macko mení dres v rámci zámorskej Major League Baseball (MLB). Vedenie kanadského klubu Toronto Blue Jays ho vymenilo do tímu Texas Rangers za dvojicu Josh Smith a Josh Stephan. Blue Jays to potvrdili v pondelok na sociálnej sieti X.
Dvadsaťpäťročný nadhadzovač debutoval v polovici mája na legendárnom Yankee Stadium v New Yorku ako historicky prvý Slovák v ére samostatnosti v MLB. Celkovo zasiahol počas tohto obdobia do 22 duelov, dvakrát bol prvým nadhadzovačom a v oboch prípadoch dopomohol k výhre svojho družstva.
Macko je už druhý nadhadzovač, ktorého Blue Jayes vymenili v krátkom čase. V nedeľu Toronto poslalo Kevina Gausmana do tímu Chicago Cubs.
Dvadsaťpäťročný nadhadzovač debutoval v polovici mája na legendárnom Yankee Stadium v New Yorku ako historicky prvý Slovák v ére samostatnosti v MLB. Celkovo zasiahol počas tohto obdobia do 22 duelov, dvakrát bol prvým nadhadzovačom a v oboch prípadoch dopomohol k výhre svojho družstva.
Macko je už druhý nadhadzovač, ktorého Blue Jayes vymenili v krátkom čase. V nedeľu Toronto poslalo Kevina Gausmana do tímu Chicago Cubs.