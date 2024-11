Toronto vymenilo obrancu Liljegrena do San Jose za Benninga

New York 1. novembra (TASR) - Kanadský hokejový klub NHL Toronto Maple Leafs vymenil obrancu Timothyho Liljegrena do San Jose Sharks za obrancu Matta Benninga a dva draftové výbery (3. kolo 2025 a 6. kolo 2026).



Dvadsaťpäťročný švédsky zadák odohral v tejto sezóne za Maple Leafs len jeden z úvodných desiatich duelov sezóny. V minulom ročníku nastúpil za Toronto na 55 zápasov a nazbieral 23 bodov (3+20). V play off mal jednu asistenciu v šiestich zápasoch. “V Toronte som nedostával šancu a preto sa teším z novej výzvy. Idem do mladého a ambiciózneho tímu,” povedal pre nhl.com Liljegren, ktorého Maple Leafs draftovali v 1. kole zo 17. miesta v roku 2017.



Tridsaťročný Benning v siedmich zápasoch za Sharks v tejto sezóne nebodoval. V NHL hral aj za Edmonton Oilers a Nashville Predators.