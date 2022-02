Toronto vymenilo Ritchieho do Arizony za Dzingela a Ľjubuškina

New York 20. februára (TASR) - Hokejový klub NHL Toronto Maple Leafs vymenil útočníka Nicka Ritchieho do Arizony Coyotes za útočníka Ryana Dzingela a obrancu Iľju Ľjubuškina. Coyotes získali aj podmienečný výber v drafte.



"Pred uzávierkou prestupov sa snažíme spraviť čo najlepšie výmeny. Naskytla sa šanca získať Ritchieho a neváhali sme. Je to silný útočník, ktorý nám môže pomôcť. Chceli sme ho angažovať už pred sezónou, ale vyšlo to až teraz," povedal pre nhl.com generálny manažér "kojotov" Bill Armstrong. Ritchie nazbieral v 33 zápasoch v drese Maple Leafs v tejto sezóne len deväť bodov (2+7). Dvadsaťšesťročný hokejista podpísal v lete s Torontom dvojročnú zmluvu na 5 miliónov dolárov.



Dzingel nastúpil za Coyotes na 26 zápasov, v ktorých si pripísal sedem bodov (4+3), Ľjubuškin zaznamenal v 46 dueloch deväť asistencií. Arizona si v drafte od Toronta môže vybrať výber v 3. kole v roku 2023, alebo v druhom kole o dva roky neskôr.