Toronto vymenilo útočníka Reavesa do San Jose za obrancu Thruna

Toronto 11. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs vymenil útočníka Ryana Reavesa do San Jose Sharks za obrancu Henryho Thruna.



Tridsaťosemročný Reaves má v NHL na konte 912 duelov základnej časti v dresoch St. Louis, Pittsburghu, Vegas, New Yorku Rangers, Minnesoty and Toronta. Nazbieral v nich 63 gólov, 74 asistencií a 1100 trestných minút. V play off pridal 113 duelov a deväť bodov (3+6). Dvadsaťštyriročný Thrun hral doteraz iba za San Jose, odohral 119 stretnutí s bilanciou 5+20.