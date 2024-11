Toronto vynulovalo Vegas, Minten strelil premiérový gól v profilige

NHL - výsledky:



Philadelphia - Carolina 1:4,

Toronto - Vegas 3:0,

Dallas - San Jose 5:2,

Seattle - Nashville 2:0 v 3. tretine,

Los Angeles - Buffalo 0:1 v 3. tretine

New York 21. novembra (TASR) - Hokejisti Toronta vyhrali v zámorskej NHL tretí zápas za sebou. V noci na štvrtok zdolali doma Vegas 3:0, keď si prvé čisté konto v sezóne pripísal brankár Joseph Woll. Ten zneškodnil všetkých 31 striel hostí.Dvadsaťročný kanadský útočník Fraser Minten strelil v drese Toronta svoj premiérový gól v NHL a William Nylander mal bilanciu 1+1. Skóre zavŕšil gólom do prázdnej bránky Pontus Holmberg. Mitch Marner a John Tavares mali zhodne po dve asistencie. Maple Leafs sa museli zaobísť bez pätice útočníkov, v zostave chýbali Auston Matthews, Max Domi, Max Pacioretty i David Kämpf pre zranenia a Ryan Reaves pre trest. V prostrednej tretine navyše odstúpil Matthew Knies so zranením v hornej časti tela.Trojbodový Jason Robertson bol hviezdou Dallasu, pod triumf 5:2 nad San Jose sa podpísal gólom a dvoma asistenciami. Jeho spoluhráči Wyatt Johnston a Roope Hintz si zlepšili štatistiky o dva body (obaja 1+1), rovnakú bilanciu mal Mikael Granlund v drese San Jose. Sharks prehrali štyri z uplynulých piatich stretnutí.Carolina sa dostala pred Washington na prvú priečku Východnej konferencie po víťazstve 4:1 na ľade Philadelphie. Pre hostí to bol tretí triumf za sebou, gólom a asistenciou k tomu prispeli Sebastian Aho i Jalen Chatfield.