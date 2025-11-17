< sekcia Šport
Toronto zapísalo obrancu Carla na listinu zranených hráčov
Dvadsaťosemročný Američan vypadol zo zostavy pre zranenie v dolnej časti tela.
Autor TASR
Toronto 17. novembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs si v najbližšom období bude musieť poradiť bez služieb obrancu Brandona Carla. Dvadsaťosemročný Američan vypadol zo zostavy pre zranenie v dolnej časti tela. Klub povolal na uvoľnené miesto z farmy útočníka Jacoba Quillana.
Carlo už absentoval v zostave Toronta vo víkendovom zápase s Chicagom, napokon ho vedenie klubu zapísalo na listinu zranených hráčov. V aktuálnom ročníku si v 18 stretnutiach pripísal dve asistencie.
Quillan prichádza z AHL s vizitkou produktívneho hráča, za Marlies odohral 14 zápasov a zapísal si v nich dva presné zásahy a 12 asistencií. Informoval o tom portál tsn.ca.
