Toronto zapísalo obrancu Carla na listinu zranených hráčov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťosemročný Američan vypadol zo zostavy pre zranenie v dolnej časti tela.

Autor TASR
Toronto 17. novembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs si v najbližšom období bude musieť poradiť bez služieb obrancu Brandona Carla. Dvadsaťosemročný Američan vypadol zo zostavy pre zranenie v dolnej časti tela. Klub povolal na uvoľnené miesto z farmy útočníka Jacoba Quillana.

Carlo už absentoval v zostave Toronta vo víkendovom zápase s Chicagom, napokon ho vedenie klubu zapísalo na listinu zranených hráčov. V aktuálnom ročníku si v 18 stretnutiach pripísal dve asistencie.

Quillan prichádza z AHL s vizitkou produktívneho hráča, za Marlies odohral 14 zápasov a zapísal si v nich dva presné zásahy a 12 asistencií. Informoval o tom portál tsn.ca.
