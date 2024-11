Toronto zaradilo Kämpfa na listinu zranených hráčov

Toronto 19. novembra (TASR) - Klub NHL Toronto Maple Leafs zaradil českého hokejistu Davida Kämpfa na listinu zranených hráčov so spätnou platnosťou k 16. novembru.



Dvadsaťdeväťročný center má zranenie v dolnej časti tela, ktoré klub bližšie nešpecifikoval. V prebiehajúcom ročníku nastúpil do 18 zápasov a získal tri asistencie. Maple Leafs namiesto neho povolali do prvého tímu útočníka Frasera Mintena z farmy Toronto Marlies (AHL). Informoval o tom portál tsn.ca.