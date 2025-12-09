< sekcia Šport
Toronto zdolalo Tampu Bay 2:0
Maple Leafs bodovali v piatom zápase po sebe, z toho štyrikrát zvíťazili. Nad týmto súperom zvíťazili piatykrát v sérii.
New York 9. decembra (TASR) - Hokejisti Toronta zvíťazili nad Tampou Bay 2:0 v nočnom zápase NHL. Pre Lightning to bola štvrtá prehra po sebe. V ich zostave naďalej chýbal slovenský obranca Erik Černák, ktorý absentuje pre zranenie od 25. novembra.
Z rovnakého dôvodu nemal tréner „bleskov“ Jon Cooper k dispozícii ani brankársku jednotku Andreja Vasilevského. Jeho tím neskóroval v druhom zápase po sebe. Brankár Toronta Dennis Hildeby vychytal prvé čisté konto v sezóne. Víťazný gól strelil už v 1. tretine obranca Morgan Reilly, jeho spoluhráč Auston Matthews uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky sekundu pred koncom. Maple Leafs bodovali v piatom zápase po sebe, z toho štyrikrát zvíťazili. Nad týmto súperom zvíťazili piatykrát v sérii.
Bez Slovákov nastúpili aj hráči Calgary, keďže útočníkov Samuela Honzeka a Martina Pospíšila trápia dlhodobé zdravotné problémy. Flames zdolali najslabší tím Východnej konferencie Buffalo 7:4. Prvýkrát v sezóne zvíťazili v troch zápasoch po sebe v riadnom hracom čase. Z uplynulých desiatich duelov vyhrali sedem. Sabres prehrali tretíkrát po sebe a nevrátili Calgary novembrovú domácu prehru 2:6.
NHL - výsledky:
Toronto - Tampa Bay 2:0, Calgary - Buffalo 7:4, Utah - Los Angeles 2:4, Seattle - Minnesota 1:4, Vancouver - Detroit 0:4
