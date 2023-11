Toronto zdolalo v Štokholme aj Minnesotu 4:3 pp, rozhodol Nylander

NHL - výsledok:



Minnesota - Toronto 3:4 pp

Štokholm 19. novembra (TASR) - Hokejisti Toronta Maple Leafs triumfovali aj vo svojom druhom stretnutí NHL Global series v Štokholme. V nedeľnom zápase zvíťazili nad hráčmi Minnesoty Wild 4:3 po predĺžení.Minnesota išla do vedenia už v 3. minúte zásluhou Jona Merrilla, o desať minút neskôr však Toronto využilo presilovku a bolo vyrovnané. Misky váh sa do konca úvodnej tretiny preklopili v prospech "javorových listov", keď sa presadil Matthew Knies.V záverečnej tretine išlo Toronto do dvojgólového vedenia po strele Morgana Riellyho, Minnesota však dokázala v priebehu troch minút vyrovnať a zápas poslala do predĺženia. O triumfe Toronta napokon rozhodol William Nylander.