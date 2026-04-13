Toronto získalo posledné priame miesto do play off

Útočník Toronta Raptors Scottie Barnes (4) smečuje v prvej polovici zápasu NBA proti Brooklyn Nets v Toronte v nedeľu 12. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Kanadský tím poskočil vo Východnej konferencii na 5. priečku, keďže Atlanta prehrala v Miami 117:143.

New York 13. apríla (TASR) - Basketbalisti Toronta získali poslednú miestenku priamo do play off v NBA. V záverečný hrací deň základnej časti zvíťazili v noci na pondelok doma nad Brooklynom 136:101.

Kanadský tím poskočil vo Východnej konferencii na 5. priečku, keďže Atlanta prehrala v Miami 117:143. Raptors sa v tak v 1. kole play off stretnú s Clevelandom, Hawks obsadili 6. pozíciu a budú hrať s New Yorkom. Šancu postúpiť priamo do play off malo aj Orlando, no prehralo v Bostone 108:113 a kleslo na 8. miesto za Philadelphiu, ktorá si poradila s Milwaukee 126:106. Do bojov o titul sa tak bude musieť prepracovať cez play in a má dva pokusy, prvý v stretnutí o 7. nasadenie na palubovke Philadelphie.

V Západnej konferencii sa v záverečný hrací deň na postupových desiatich priečkach do vyraďovacej časti už tabuľka nezmenila. Tretie miesto si zaistil Denver triumfom na palubovke San Antonia 128:118. Ôsmu pozíciu udržal Portland, keď zvládol duel proti Sacramentu 122:110.

Vyraďovacia časť odštartuje v noci na stredu play in fázou. Prvé zápasy play off sú na programe v noci na pondelok.

NBA - výsledky:

Boston - Orlando 113:108, Cleveland - Washington 130:117, Indiana - Detroit 121:133, Miami - Atlanta 143:117, New York - Charlotte 96:110, Philadelphia - Milwaukee 126:106, Toronto - Brooklyn 136:101, Dallas - Chicago 149:128, Houston - Memphis 132:101, Los Angeles Clippers - Golden State 115:110, Los Angeles Lakers - Utah 131:107, Minnesota - New Orleans 132:126, Oklahoma City - Phoenix 103:135, Portland - Sacramento 122:110, San Antonio - Denver 118:128

Vyraďovacia časť NBA 2025/26 - dvojice (v zátvorke nasadenie):

Východná konferencia - play off (na štyri víťazné zápasy):

Detroit Pistons (1.) - nasadený č. 8

Boston Celtics (2.) - nasadený č. 7

New York Knicks (3.) - Atlanta Hawks (6.)

Cleveland Cavaliers (4.) - Toronto Raptors (5.)


Play in (na jeden duel):

o nasadenie č. 7:

Philadelphia 76ers (7.) - Orlando Magic (8.)



o postup do zápasu o nasadenie č. 8:

Charlotte Hornets (9.) - Miami Heat (10.)



Západná konferencia - play off (na štyri víťazné zápasy):

Oklahoma City Thunder (1.) - nasadený č. 8

San Antonio Spurs (2.) - nasadený č. 7

Denver Nuggets (3.) - Minnesota Timberwolves (6.)

Los Angeles Lakers (4.) - Houston Rockets (5.)


Play in (na jeden duel):

o nasadenie č. 7:

Phoenix Suns (7.) - Portland Trail Blazers (8.)



o postup do zápasu o nasadenie č. 8:

Los Angeles Clippers (9.) - Golden State Warriors (10.)
