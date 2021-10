Torres skončil so zlomeninou, jeho záver kvalifikácie je ohrozený

Manchester 14. októbra (TASR) - Futbalista Manchestru City Ferran Torres si z reprezentačného zrazu odniesol zranenie pravej nohy. Španielsky útočník utrpel menšiu zlomeninu kostičky v pravom chodidle, čo by mohlo ohroziť jeho štart v závere kvalifikácie MS 2022.



"Ferran sa vrátil do Manchestru na vyšetrenia. Budeme jeho zdravotný stav naďalej sledovať," uviedlo vedenie anglického klubu, ktoré nezverejnilo predpokladaný čas liečby 21-ročného zakončovateľa. Torres reprezentoval v minulom týždni Španielsko na finálovom turnaji Ligy národov. V semifinálovom dueli strelil oba góly svojho tímu pri víťazstve 2:1 nad Talianskom a nastúpil aj vo finále proti úradujúcim majstrom sveta Francúzom, ktorým "La Furia Roja" podľahla 1:2.



Torres si dokázal vybudovať miesto v základnej zostave národného tímu vedeného trénerom Luisom Enriquem. Dal aj jeden z piatich gólov Španielska pri víťazstve 5:0 nad Slovenskom v základnej E-skupine EURO 2020, kde nakoniec mužstvo postúpilo až do semifinále. Na jeho góly by sa chcel kouč spoliehať aj vo vyvrcholení kvalifikácie MS. Španieli pred záverečnými dvomi zápasmi v B-skupine zaostávajú za vedúcimi Švédmi o dva body. Oba tímy na seba narazia 14. novembra v Seville. Informovala o tom agentúra AP.