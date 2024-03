Tortorella dostal dvojzápasový dištanc za neprofesionálne správanie sa

New York 11. marca (TASR) - Vedenie zámorskej NHL udelilo trénerovi Philadelphie Johnovi Tortorellovi dvojzápasový dištanc. Šesťdesiatpäťročný americký kouč dostal tiež pokutu 50-tisíc USD za neprofesionálne správanie sa voči rozhodcom v nedeľňajšom zápase s Tampou Bay (0:7).



Tortorella sa dopustil prehrešku po štvrtom inkasovanom góle. Hlavný rozhodca udelil Tortorellovi trest do konca stretnutia a vykázal ho zo striedačky. Kormidelník Philadelphie však protestoval a dával arbitrom najavo, že striedačku sa nechystá opustiť. Po niekoľkých minútach od svojho zámeru ustúpil a zamieril do šatne. Tortorella vynechá domáce zápasy proti San Jose a Torontu.